Два пассажира получили травмы при столкновении автобуса и автомобиля в Москве

В Москве в районе Марьино произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля. Об этом сообщает Агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУП «Мосгортранс».

"Около 19:10 на пересечении Новочеркасского бульвара и улицы Маршала Голованова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и автобуса №749. По предварительным данным, водитель машины при совершении поворота не уступил дорогу городскому транспорту и допустил столкновение. В результате случившегося двое пассажиров автобуса получили ушибы", — рассказали в пресс-службе.