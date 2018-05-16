Ещё
Два пассажира получили травмы при столкновении автобуса и автомобиля в Москве
Далее:
Читайте также:
Ещё

Два пассажира получили травмы при столкновении автобуса и автомобиля в Москве 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
В Москве в районе Марьино произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля. Об этом сообщает Агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУП «Мосгортранс».
"Около 19:10 на пересечении Новочеркасского бульвара и улицы Маршала Голованова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и автобуса №749. По предварительным данным, водитель машины при совершении поворота не уступил дорогу городскому транспорту и допустил столкновение. В результате случившегося двое пассажиров автобуса получили ушибы", — рассказали в пресс-службе.
Обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники ГИБДД. Движение наземного транспорта на этом участке осуществляется без задержек.
ТВ Центр: последние новости
В Москве автомобиль сбил велосипедиста и скрылся с места ДТП В Петербурге под "мостом глупости" застряла 148-я "Газель" Пьяный водитель протаранил машину полиции, уходя от погони в Подмосковье
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Ночные волки» опозорились на Крымском мосту531
Крымский мост побил первый рекорд2
Парочка полицейских расслабилась в служебном авто34
В ФСО объяснили, нарушил ли Путин ПДД183
Американец одним из первых проехал по Крымскому мосту33
Видео
00:50
«Ночные волки» опозорились на Крымском мосту
Автоновости
21:03
«Ремень не видел»: нарушил ли Путин ПДД
Автоновости
03:04
Путин на Крымском мосту объявил о чуде
Автоновости ДТП
03:20
В ФСО объяснили, нарушил ли Путин ПДД
Автоновости
04:17
Крымский мост поехал: байкеры, дипломаты и все-все-все
Бортжурнал
01:52
Пьяный водитель разоблачил «секретные технологии» ДПС
ДТП
03:20
Прояснилась ситуация с правами Путина
Автоновости Автоспорт
LIVE: Открытие Крымского моста
Автоновости
02:48
Крымский мост открыт. Следующая цель — «Таврида»
Бортжурнал
Москвич сбил сразу двух полицейских
ДТП Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение