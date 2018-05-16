Ещё
В Белоруссии неуправляемый автокран повредил 12 машин
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Белоруссии неуправляемый автокран повредил 12 машин 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Сегодня во время рабочего дня, водитель автокрана приехал к одному из предприятий белорусского города Лиды. Мужчина остановил машину у края проезжей части и отлучился на несколько минут. Вернувшись, водитель своей техники не обнаружил.
По данным очевидцев, автокран начал произвольное движение и «собрал» с правой стороны шесть автомобилей. От удара его отбросило через разделительную полосу на другую сторону дороги и парковку, где повреждения получили еще несколько 6 машин.
По факту ДТП проводится проверка.
Лида — город в западной части Белоруссии. Крупный промышленный город Гродненской области, административный центр Лидского района.
Расположен в центральной части Гродненской области на пересечении автомобильных и железнодорожных путей (Минск-Гродно и Вильнюс-Слоним).
Национальная Служба Новостей: последние новости
В Португалии столкнулись автобус и бетономешалка Полицейский госпитализирован после ДТП с лосем Во Владимирской области произошло серьезное ДТП
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Ночные волки» опозорились на Крымском мосту540
Парочка полицейских расслабилась в служебном авто34
В ФСО объяснили, нарушил ли Путин ПДД184
Пьяный водитель разоблачил «секретные технологии» ДПС5
Крымский мост побил первый рекорд3
Видео
00:50
«Ночные волки» опозорились на Крымском мосту
Автоновости
21:03
«Ремень не видел»: нарушил ли Путин ПДД
Автоновости
03:04
Путин на Крымском мосту объявил о чуде
Автоновости ДТП
03:20
В ФСО объяснили, нарушил ли Путин ПДД
Автоновости
04:17
Крымский мост поехал: байкеры, дипломаты и все-все-все
Бортжурнал
01:52
Пьяный водитель разоблачил «секретные технологии» ДПС
ДТП
03:20
Прояснилась ситуация с правами Путина
Автоновости Автоспорт
LIVE: Открытие Крымского моста
Автоновости
02:48
Крымский мост открыт. Следующая цель — «Таврида»
Бортжурнал
Москвич сбил сразу двух полицейских
ДТП Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение