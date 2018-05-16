В Белоруссии неуправляемый автокран повредил 12 машин

Сегодня во время рабочего дня, водитель автокрана приехал к одному из предприятий белорусского города Лиды. Мужчина остановил машину у края проезжей части и отлучился на несколько минут. Вернувшись, водитель своей техники не обнаружил.

По данным очевидцев, автокран начал произвольное движение и «собрал» с правой стороны шесть автомобилей. От удара его отбросило через разделительную полосу на другую сторону дороги и парковку, где повреждения получили еще несколько 6 машин.

По факту ДТП проводится проверка.

Лида — город в западной части Белоруссии. Крупный промышленный город Гродненской области, административный центр Лидского района.

Расположен в центральной части Гродненской области на пересечении автомобильных и железнодорожных путей (Минск-Гродно и Вильнюс-Слоним).