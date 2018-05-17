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Водитель иномарки сбил женщину на юге Москвы
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Водитель иномарки сбил женщину на юге Москвы 

Агентство «Москва» 38 минут назад
В столичном районе Бирюлево Восточное водитель автомобиля Peugeot совершил наезд на женщину. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления ГИБДД РФ по городу.
«В районе д. 26 на ул. Липецкая водитель автомобиля Peugeot совершил наезд на женщину, которая, по предварительным данным, переходила дорогу в неустановленном месте. Пострадавшую доставили в больницу», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что на месте аварии устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Агентство «Москва»: последние новости
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