В Омске ночью с 16 на 17 мая произошло несколько ДТП

Мы сделали для вас подборку видеозаписей очевидцев.

Так, на перекрестке улицы Богдана Хмельницкого и 10 лет Октября на повороте налево столкнулись два легковых автомобиля.

На улице Завертяева произошло столкновение легковушки и маршрутного такси. Комментариев представителей ГИБДД пока нет.

Напомним, ранее в этот же день, 16 мая, на проспекте Карла Маркса произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и нескольких легковых машин. По данным, предоставленным очевидцами аварии в группе «Аварийный Омск», Водитель автобуса протаранил шесть припаркованных автомобилей.