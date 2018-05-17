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В Омске ночью с 16 на 17 мая произошло несколько ДТП
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В Омске ночью с 16 на 17 мая произошло несколько ДТП 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Мы сделали для вас подборку видеозаписей очевидцев.
Так, на перекрестке улицы Богдана Хмельницкого и 10 лет Октября на повороте налево столкнулись два легковых автомобиля.
На улице Завертяева произошло столкновение легковушки и маршрутного такси. Комментариев представителей ГИБДД пока нет.
Напомним, ранее в этот же день, 16 мая, на проспекте Карла Маркса произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и нескольких легковых машин. По данным, предоставленным очевидцами аварии в группе «Аварийный Омск», Водитель автобуса протаранил шесть припаркованных автомобилей.
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