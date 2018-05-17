Мощный торнадо обрушился на запад Германии: 50 домов повреждены

Под ударом оказались пять деревень в районе Фирзена (земля Северный Рейн-Вестфалия). В результате стихии пострадали два местных жителя, около 50 домов повреждены, передает агентство DPA

Накануне вечером из-за атмосферного вихря власти закрыли участок железной дороги из Менхенгладбаха в город Венло (Нидерланды), из-за упавших деревьев были перекрыты десятки автотрасс. Представитель администрации Фирзена сообщил о серьезно травмированном автомобилисте и пожарном, который пострадал от удара током.

По словам местного меторолога Йорга Кахельманна, это уже шестой случай торнадо в Германии за 2018 год.

Напомним, в середине марта торнадо обрушился на юг Мексики. Основной удар пришелся на город Сан-Кристобаль-де-лас-Касас (штат Чьяпас). Стихия повредила не менее 40 домов.

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