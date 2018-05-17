Агентством «АВТОСТАТ» составлен список самых продаваемых универсалов

Агентством «Автостат» на днях был составлен список ТОП 10, на строчках которого расположились самые востребованные универсалы, которые пользуются наибольшей популярность на территории РФ.

Эксперты выяснили, что с января по март 2018 года было приобретено около 26 тысяч универсалов. Показатель 2018 года, на 2,2 процента превышает показатели прошлого, 2017. На 10 позициях расположились самые популярные по мнению специалистов автомобили.