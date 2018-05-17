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Агентством «АВТОСТАТ» составлен список самых продаваемых универсалов
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Агентством «АВТОСТАТ» составлен список самых продаваемых универсалов 

Car.ru 46 минут назад
Фото: Car.ru
Агентством «Автостат» на днях был составлен список ТОП 10, на строчках которого расположились самые востребованные универсалы, которые пользуются наибольшей популярность на территории РФ.
Эксперты выяснили, что с января по март 2018 года было приобретено около 26 тысяч универсалов. Показатель 2018 года, на 2,2 процента превышает показатели прошлого, 2017. На 10 позициях расположились самые популярные по мнению специалистов автомобили.
Первую строчку в рейтинге занял LADA Largus. Больше 10 тысяч универсалов отправилось с завода новым владельцам. Второе место заняла Lada Vesta. 3500 автомобилей Lada Kalina было продано в первом квартале текущего года. Эксперты удостоили автомобиль последнего места в лидирующей тройке. KIA cee*d SW универсал в рейтинге занял 4 место, за несколько месяцев было куплено 2 тысячи 746 автомобилей. Пятое место занял Ford Focus С показателем в 400 проданных автомобилей в ТОП 10 удалось попасть Renault Dokker. Оставшиеся места между собой распределили автомобили, число проданных составило чуть больше сотни, это: Subaru Outback, Citroen Berlingo Multispace, Skoda Octavia Combi и Volkswagen Passat Variant.
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