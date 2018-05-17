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Владивосток не уступает городам-миллионикам по количеству автомастерских
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Владивосток не уступает городам-миллионикам по количеству автомастерских 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Эксперты 2ГИС и агентства «Автостат» подсчитали, в каких городах удобней всего обслуживать автомобиль, сообщает PRIMPRESS. Так, Владивосток по количеству СТО оказался на уровне Казани и Нижнего Новгорода.
На каждые 10 тысяч автомобилей во Владивотсоке приходится 16 автомастерских — это на одно СТО меньше, чем в Нижнем Новгороде, однако на один больше, чем в Казани.
Также по количеству автозаправок Владивосток сравним с Москвой и Санкт-Петербургом. На каждые 10 тысяч автомобилей в этих городах приходится по три автозаправки.
Однако Владивосток, по мнению специалистов, не является самым удобным городом для автомобилистов. В составленном рейтинге победила Пермь.
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