Владивосток не уступает городам-миллионикам по количеству автомастерских

Эксперты 2ГИС и агентства «Автостат» подсчитали, в каких городах удобней всего обслуживать автомобиль, сообщает PRIMPRESS. Так, Владивосток по количеству СТО оказался на уровне Казани и Нижнего Новгорода.

На каждые 10 тысяч автомобилей во Владивотсоке приходится 16 автомастерских — это на одно СТО меньше, чем в Нижнем Новгороде, однако на один больше, чем в Казани.

Также по количеству автозаправок Владивосток сравним с Москвой и Санкт-Петербургом. На каждые 10 тысяч автомобилей в этих городах приходится по три автозаправки.

Однако Владивосток, по мнению специалистов, не является самым удобным городом для автомобилистов. В составленном рейтинге победила Пермь.