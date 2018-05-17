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В Барнауле разыскивают свидетелей столкновения автомобиля и мопеда
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В Барнауле разыскивают свидетелей столкновения автомобиля и мопеда 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
По данным ГИБДД города, авария произошла в 19:00 часов 12 мая на ул. Промышленная, 82. В результате пострадал пассажир мопеда.
Информацию о ДТП можно сообщить по телефонам: 245-461, 368-160 или 02.
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