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В Барнауле разыскивают свидетелей столкновения автомобиля и мопеда
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В Барнауле разыскивают свидетелей столкновения автомобиля и мопеда
АиФ — Алтай
1 час назад
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АиФ - Алтай
По данным ГИБДД города, авария произошла в 19:00 часов 12 мая на ул. Промышленная, 82. В результате пострадал пассажир мопеда.
Информацию о ДТП можно сообщить по телефонам: 245-461, 368-160 или 02.
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