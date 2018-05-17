В Барнауле разыскивают свидетелей столкновения автомобиля и мопеда

По данным ГИБДД города, авария произошла в 19:00 часов 12 мая на ул. Промышленная, 82. В результате пострадал пассажир мопеда.

Информацию о ДТП можно сообщить по телефонам: 245-461, 368-160 или 02.