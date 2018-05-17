Ещё
Rolls-Royce с надписью ЗИЛ на колёсных дисках шокировал жителей Москвы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Rolls-Royce с надписью ЗИЛ на колёсных дисках шокировал жителей Москвы 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Жителей столицы нашей страны недавно привлёк внимание очень странный автомобиль.
Любопытные сразу же захотели разобраться в сложившейся ситуации. Ведь на первый взгляд автомобиль напоминает выходца из класса люкс — Rolls-Royce, но логотип, а также заглушки, расположенные на колесных дисках, носят аббревиатуру ЗИЛ.
В открытой базе Росстандарта, а также ГИБДД имеется открытая информация о принадлежности номерного знака, поэтому всем стало известно, что номер Т007ЕТ777 принадлежит автомобилю ЗИЛ-НАМИ.
Выяснилось, что данный автомобиль ничто иное как помесь двух разноклассовых машин, который был самостоятельно собран. Автомобиль оснащён мощным двигателем, который предназначается для Rolls-Royce.
Скорее всего, гибрид был создан автомоторным институтом НАМИ, который на сегодняшний день занимается проектом «Кортеж».
Car.ru: последние новости
Путин использует лимузин «Кортеж» ежедневно McLaren 720S разбился в пустыне Невада Агентством "АВТОСТАТ" составлен список самых продаваемых универсалов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Все, нет моста»: самый опасный мост РФ разрушен117
«Ночных волков» накажут за конфуз на Крымском мосту99
«Ночные волки» опозорились на Крымском мосту571
Парочка полицейских расслабилась в служебном авто34
Пьяный водитель разоблачил «секретные технологии» ДПС7
Видео
02:10
«Все, нет моста»: самый опасный мост РФ разрушен
Автоновости Статьи
00:50
«Ночные волки» опозорились на Крымском мосту
Автоновости
21:03
«Ремень не видел»: нарушил ли Путин ПДД
Автоновости
03:04
Путин на Крымском мосту объявил о чуде
Автоновости ДТП
03:20
В ФСО объяснили, нарушил ли Путин ПДД
Автоновости
00:50
«Ночных волков» накажут за конфуз на Крымском мосту
Автоновости
04:17
Крымский мост поехал: байкеры, дипломаты и все-все-все
Бортжурнал
01:52
Пьяный водитель разоблачил «секретные технологии» ДПС
ДТП
03:20
Прояснилась ситуация с правами Путина
Автоновости Автоспорт
LIVE: Открытие Крымского моста
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение