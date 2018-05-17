Rolls-Royce с надписью ЗИЛ на колёсных дисках шокировал жителей Москвы

Жителей столицы нашей страны недавно привлёк внимание очень странный автомобиль.

Любопытные сразу же захотели разобраться в сложившейся ситуации. Ведь на первый взгляд автомобиль напоминает выходца из класса люкс — Rolls-Royce , но логотип, а также заглушки, расположенные на колесных дисках, носят аббревиатуру ЗИЛ

В открытой базе Росстандарта, а также ГИБДД имеется открытая информация о принадлежности номерного знака, поэтому всем стало известно, что номер Т007ЕТ777 принадлежит автомобилю ЗИЛ-НАМИ.

Выяснилось, что данный автомобиль ничто иное как помесь двух разноклассовых машин, который был самостоятельно собран. Автомобиль оснащён мощным двигателем, который предназначается для Rolls-Royce.

Скорее всего, гибрид был создан автомоторным институтом НАМИ, который на сегодняшний день занимается проектом «Кортеж».