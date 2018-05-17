В Челябинске два грузовика спровоцировали массовое ДТП

Сегодня, 17 мая, в 7 часов утра на 17 км автодороги Челябинск — Новосибирск водитель, 1985 года рождения, управляя автомобилем МАЗ, по предварительным данным не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего не справился с управлением и совершил столкновение с попутным автомобилем СКАНИЯ, под управлением мужчины, 1971 года рождения, совершавшим маневр «поворот налево». После этого, МАЗ выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Лада-217030 под управлением женщины, 1979 года рождения, с последующим столкновением с ВАЗ-21120.

«В результате ДТП водитель и пассажир Лады получили телесные повреждения и были госпитализированы. Сотрудниками ГИБДД устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшей аварии», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

По статистике ГИБДД в Челябинской области при столкновении транспортных средств за апрель месяц произошло 108 ДТП, в которых 10 человек погибло, 176 получили травмы различной степени тяжести.