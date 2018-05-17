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Обновленный BMW M3 замечен на «Северной петле» в Нюрбургринге
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Обновленный BMW M3 замечен на «Северной петле» в Нюрбургринге 

RU BMW 54 минуты назад
Фото: RU BMW
Фотошпионам удалось заснять обновленный BMW M3 на тестовых испытаниях в Нюрбургринге на знаменитой «Северной петле». Автомобиль на фотографиях представляет собой прототип новой версии «заряженного» BMW M3 в кузове седан.
По заявлению финансового директора Николаса Петре, BMW Group, направляет свои усилия на сокращении сложностей в производстве своих автомобилей. Питер убежден, что, сосредоточив внимание на наиболее важных предложениях и вариантах, такие же объемы можно продать по-прежнему, но при значительно меньших затратах. Очевидно, что та же стратегия будет применена и к другим будущим моделям концерна. Может поэтому замеченный прототип баварского автомобиля BMW M3 был полностью покрыт камуфляжной пленкой, которая мешает разглядеть экстерьер долгожданной новинки во всех подробностях. Что разработчики убрали с комплектации автомобиля сказать невозможно, так на прототипе даже не было серийных передних фар и задних фонарей — вместо них были установлены не «родные» элементы, даже выхлопная система стоит временная. А на разных колесах замеченного на треке BMW M3 оказались разные по цвету суппорта. Поэтому можно говорить что пока что мы видим очень сырой прототип новой М3.
Не удалось скрыть полным камуфляжем усиленные колесные арки и заметно другие габариты-он шире предшественника.
Известно, что «заряженный» BMW M3 получит внутризаводской индекс G80, а за основу для новой модели будет использоваться хорошо знакомая платформа CLAR, которая помимо снижения общего веса автомобиля также позволит существенно расширить список опций BMW M3, например получить 500-сильный двигатель.
Баварцы заявляют, что новое поколение BMW 3 Series представят автолюбителям к концу 2018 года.
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