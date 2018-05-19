В Перми водитель иномарки устроил массовое ДТП с участием троллейбуса и такси

Массовая авария с участием двух легковых автомобилей и троллейбуса произошла рано утром в Перми на улице Куйбышева.

По предварительным данным полиции, водитель автомобиля Ford Fusion двигался по улице Куйбышева со стороны Чкалова в сторону Солдатова. В районе троллейбусного депо мужчина не выдержал безопасную дистанцию и врезался в такси Renault Logan , которое двигался в попутном направлении.

От удара Ford отбросило на троллейбус маршрута №5. В результате аварии пострадал пассажир такси. Очевидцы сообщили, что его доставили в больницу с травмой головы. Сейчас сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП.

— Обращаем внимание водителей на соблюдение безопасной дистанции до впередиидущего транспорта, — напоминают в полиции. — Помните, что небольшое расстояние не позволит вам среагировать на изменение дорожной обстановки и избежать ДТП.

Ранее в Перми при столкновении иномарок машина перевернулась на крышу.