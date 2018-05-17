Дети пострадали в ДТП с участием мотоблока в Краснодарском крае

В ДТП с участием мотоблока на автотрассе Гурийская — Черниговская — Рязанская (Краснодарский край) пострадали двое взрослых и четверо детей в возрасте одного года, двух, четырех и 11 лет. Об этом сообщил портал «Юга.ru» со ссылкой на пресс‐службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Правоохранители получили сообщение об аварии 16 мая в 21:00. По предварительным данным, 28-летний водитель автомобиля Daewoo врезался в самоходный мотоблок с прицепом, который двигался перед иномаркой без габаритных огней.

Всех, кто перемещался на мотоблоке, с травмами доставили в больницу.

Полиция выясняет причины произошедшего.

В лобовое стекло автомобиля, передвигавшегося в пригороде Сиднея, неожиданно влетела бочка с пивом. Эпизод зафиксировал видеорегистратор водителя.