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15 автомобилей сняты с регистрации в Приморье за это нарушение
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15 автомобилей сняты с регистрации в Приморье за это нарушение
Primpress
14 минут назад
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Primpress
С наступлением весенне-летнего сезона отмечается увеличение количества тонированных авто, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу
УМВД
России по Приморскому краю.
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