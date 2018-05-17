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15 автомобилей сняты с регистрации в Приморье за это нарушение
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15 автомобилей сняты с регистрации в Приморье за это нарушение 

Primpress 14 минут назад
Фото: Primpress
С наступлением весенне-летнего сезона отмечается увеличение количества тонированных авто, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.
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