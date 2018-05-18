Под Орлом «Нива» въехала в столб: погибли два человека

17 мая в Орловской области ВАЗ-21214 врезался в столб, в результате чего погибли два человека, сообщила пресс-служба регионального УГИБДД

Авария случилась около 20.00 на трассе «Навесное-Круглое». 39-летний водитель «Нивы» ехал со стороны села Круглое в стороны трассы «Ливны-Навесное».

Не справившись с управлением, автомобилист съехал с дороги и врезался в опору ЛЭП. В результате ДТП сам водитель и 28-летний пассажир погибли на месте до приезда скорой помощи. Всего за прошедшие сутки на дорогах Орловской области случилось 29 ДТП.