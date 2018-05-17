Фура раздавила легковушку под Челябинском

Утром 17 мая на выезде из Челябинска произошла авария с участием автомобиля Lada Priora и двух грузовиков. В результате сидевшая за рулем женщина попала в больницу в тяжелом состоянии, сообщило Ura.ru.

В пресс-службе регионального ГИБДД уточнили, что 33-летний водитель одного из грузовиков превысил скорость и не справился с управлением. Он врезался в попутную фуру, которая в свою очередь прижала к отбойнику отечественную машину.

В итоге легковой автомобиль превратился в груду металла, а у прижавшего его большегруза было повреждено лобовое стекло.

Обстоятельства и причины ДТП сейчас выясняются.

В пригороде Сиднея произошло необычное ДТП. Местный водитель спокойно ехал по дороге, пока в какой-то момент в его лобовое стекло не влетела бочка пива. Все произошедшее сняла камера регистратора.