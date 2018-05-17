Ещё
Фура раздавила легковушку под Челябинском
Далее:
Читайте также:
Ещё

Фура раздавила легковушку под Челябинском 

360tv.ru 9 минут назад
Утром 17 мая на выезде из Челябинска произошла авария с участием автомобиля Lada Priora и двух грузовиков. В результате сидевшая за рулем женщина попала в больницу в тяжелом состоянии, сообщило Ura.ru.
В пресс-службе регионального ГИБДД уточнили, что 33-летний водитель одного из грузовиков превысил скорость и не справился с управлением. Он врезался в попутную фуру, которая в свою очередь прижала к отбойнику отечественную машину.
В итоге легковой автомобиль превратился в груду металла, а у прижавшего его большегруза было повреждено лобовое стекло.
Обстоятельства и причины ДТП сейчас выясняются.
В пригороде Сиднея произошло необычное ДТП. Местный водитель спокойно ехал по дороге, пока в какой-то момент в его лобовое стекло не влетела бочка пива. Все произошедшее сняла камера регистратора.
360tv.ru: последние новости
СМИ: дочь адвоката Шурыгиной сбила шестилетнего мальчика в Ульяновске Прилетевшая «из ниоткуда» бочка пива разбила машину австралийцу. Видео Водитель Tesla из Германии сгорел в салоне автомобиля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Все, нет моста»: самый опасный мост РФ разрушен117
«Ночных волков» накажут за конфуз на Крымском мосту102
«Ночные волки» опозорились на Крымском мосту571
Парочка полицейских расслабилась в служебном авто34
Пьяный водитель разоблачил «секретные технологии» ДПС7
Видео
02:10
«Все, нет моста»: самый опасный мост РФ разрушен
Автоновости Статьи
00:50
«Ночные волки» опозорились на Крымском мосту
Автоновости
21:03
«Ремень не видел»: нарушил ли Путин ПДД
Автоновости
03:04
Путин на Крымском мосту объявил о чуде
Автоновости ДТП
03:20
В ФСО объяснили, нарушил ли Путин ПДД
Автоновости
00:50
«Ночных волков» накажут за конфуз на Крымском мосту
Автоновости
04:17
Крымский мост поехал: байкеры, дипломаты и все-все-все
Бортжурнал
01:52
Пьяный водитель разоблачил «секретные технологии» ДПС
ДТП
03:20
Прояснилась ситуация с правами Путина
Автоновости Автоспорт
LIVE: Открытие Крымского моста
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение