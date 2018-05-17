Дай порулить: пять правил аренды автомобиля за рубежом

Порой за границей гораздо проще и выгоднее арендовать автомобиль на время путешествия, чем раз за разом вызывать такси или подстраиваться под график движения поездов. Особенно если вы находитесь в Европе в разгар очередной забастовки очередного профсоюза. Тем более, что арендовать автомобиль можно онлайн, а забрать — прямо в аэропорту. Компания Sixt, например, предлагает прокат автомобилей более чем в 105 странах, а в распоряжении ее клиентов — 4000 стоек аренды и 180 000 автомобилей (основу автопарка Sixt составляют мастодонты немецкого автопрома, при этом замена автомобилей происходит по достижению лимита пробега в 25 000 км).

Конечно, аренда автомобиля всегда сопряжена с определенными рисками. Так что экономить здесь не стоит на двух вещах: страховке и времени, чтобы ознакомиться со всеми условиями договора. Еще пять полезных советов по аренде автомобиля заграницей подготовили специалисты компании Sixt.

Страховку лучше оформлять на этапе бронирования автомобиля: так будет выгоднее и быстрее.

Не все сервисы принимают дебетовые карты, так что стоит иметь в распоряжении кредитку. Если вы бронируете спорткар или автомобиль представительского класса, для гарантии у вас могут попросить дополнительную кредитную карту.

На всякий случай стоит сделать фотографии арендуемого автомобиля до начала и по окончании поездки. В случае ДТП немедленно вызывайте полицию: выплата страховки будет возможна только после составления протокола.

Нарушение правил дорожного движения может привести к двойному штрафу: сначала заплатить придется компании, предоставившей автомобиль, затем — штраф в казну государства, где было совершено правонарушение.

Неуплата штрафов или несвоевременное возмещение ущерба, который не покрывается страховкой, может привести к проблемам с получением визы или разрешения на въезд в страну.