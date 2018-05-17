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Nissan — иностранный бренд с самой большой долей в автопарке Москвы
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Nissan — иностранный бренд с самой большой долей в автопарке Москвы 

«Автостат Инфо» 29 минут назад
Исследование «Автостат Инфо» показало, что на начало 2018 года автопарк Москвы насчитывает 4,031 млн легковых машин. Из них на иномарки приходится 76% или 3,063 млн ед.
В структуре столичного автопарка наибольшую долю среди иномарок имеет Nissan — 5,9% или 237 950 ед. авто. Автомобилей марки KIA здесь насчитывается 227 126 ед. (доля — 5,63%), а машин марки Toyota — 218 954 ед. (доля — 5,43%). В ТОП-5 иностранных брендов с наибольшей представленностью в автопарке Москве входят также Volkswagen и Hyundai — 207 657 и 207 364 ед. авто (доли — 5,15% и 5,14%).
ТОП-10 таких марок составили также:
Ford — 195 070 машин (4,84%),
Mercedes-Benz — 157 892 авто (3,92%),
Mitsubishi — 137 045 ед. (3,4%),
BMW — 135 498 авто (3,36%),
Renault — 134 432 ед. (3,33%).
Для сравнения доля российских легковушек в автопарке Москвы составляет 24%. В количественном выражении в этом сегменте насчитывается 967 802 ед. авто, из которых 605 224 ед. — машины LADA.
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