Мотоциклист пострадал в ДТП с двумя машинами на МКАД в районе Бирюлевского лесопарка 

Один человек пострадал в результате аварии с участием двух легковых автомобилей и мотоцикла на МКАД в районе Бирюлевского лесопарка, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
«На 26 км МКАД произошло ДТП с участием мотоцикла Honda, а также автомобилей Chevrolet Cruze и Daewoo Nexia. В результате мотоциклист получил травмы. На место направлена полиция», — рассказал собеседник агентства.
Машина «скорой помощи» госпитализировала пострадавшего с переломом ключицы. Источник добавил, что из попавшего в аварию мотоцикла вылилось топливо