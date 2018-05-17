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На юго-западе Москвы столкнусь маршрутка и легковой автомобиль
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На юго-западе Москвы столкнусь маршрутка и легковой автомобиль 

РИА Новости 17 мая 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Два человека пострадали в результате столкновения маршрутного такси с легковым автомобилем на юго-западе Москвы, сообщили РИА Новости в столичной Госавтоинспекции.
"Около 14:00 по мск напротив дома №7 по улице Ремезова произошло столкновение маршрутного такси и легкового автомобиля. В результате ДТП пострадали два человека", — пояснили в ГИБДД.
В ведомстве добавили, что жизни пострадавших ничего не угрожает, травмы нетяжелые. На данный момент на месте аварии работают сотрудники ГИБДД.
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