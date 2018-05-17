На юго-западе Москвы столкнусь маршрутка и легковой автомобиль

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости . Два человека пострадали в результате столкновения маршрутного такси с легковым автомобилем на юго-западе Москвы, сообщили РИА Новости в столичной Госавтоинспекции

"Около 14:00 по мск напротив дома №7 по улице Ремезова произошло столкновение маршрутного такси и легкового автомобиля. В результате ДТП пострадали два человека", — пояснили в ГИБДД.

В ведомстве добавили, что жизни пострадавших ничего не угрожает, травмы нетяжелые. На данный момент на месте аварии работают сотрудники ГИБДД.