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На северо-востоке Москвы восстановили движение после ДТП с грузовиком
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На северо-востоке Москвы восстановили движение после ДТП с грузовиком 

РИА Новости 26 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Движение транспорта на северо-востоке Москвы в районе МКАД, затрудненное после аварии с участием грузового автомобиля, восстановили, сообщается на странице центра организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter.
Ранее сообщалось, что около 12.00 мск произошло столкновение грузовика и легкового автомобиля. В результате ДТП погиб один человек. Авария произошла в районе МКАД по адресу Осташковская, 28. Грузовое и легковое авто полностью перекрыли проезжую часть в сторону Московской области после пересечения с Широкой улицей, был организован объезд по встречным полосам.
"Движение на Осташковской улице после аварии восстановлено", — говорится в сообщении ЦОДД.
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