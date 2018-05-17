Грузовик протаранил машины дорожных служб в Адыгее

Грузовой автомобиль МАЗ врезался в два автомобиля дорожных служб на виадуке возле станицы Ханская в Краснодарском крае. Об этом сообщил сайт газеты «Кубанские новости» со ссылкой на пресс‐службу МВД Адыгеи.

Машины строителей, которые вели ремонт дорожного полотна, были припаркованы на обочине проезжей части. Рядом с ним находились соответствующие временные знаки на желтом фоне.

Четырех человек, которые пострадали в ДТП, доставили в больницу. Все они — работники дорожной службы.

Полиция устанавливает причины дорожно-транспортного происшествия.

Водитель грузовика превысил скорость, не справился с управлением и врезался в попутную фуру. Последняя прижала к обочине легковушку.