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Все автомобили Ford в России и мире получат навигацию Waze
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Все автомобили Ford в России и мире получат навигацию Waze 

За рулем Кубань 1 час назад
Фото: За рулем Кубань
Благодаря фирменной системе SYNC с технологией AppLink пользователи приложения смогут выводить актуальную информацию о дорожной ситуации и маршрутах непосредственно на 8-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы и управлять приложением с помощью голосовых команд — достаточно лишь подключить iPhone к USB-порту в автомобиле.
Приложение Waze собирает и обрабатывает данные от более чем 100 миллионов пользователей. Водителю нужно просто ввести пункт назначения и двигаться по маршруту, а навигация будет сообщать актуальную информацию другим пользователям. Любой водитель может самостоятельно предупреждать об изменениях дорожной обстановки, в том числе уведомлять сообщество пользователей о недавно произошедших авариях, опасных ситуациях на дороге или изменениях маршрута, и даже о стоимости топлива на заправках, расположенных на маршруте.
Дон Батлер, исполнительный директор подразделения подключенных автомобилей и сервисов компании Ford: «Мы стремимся максимально упростить доступ водителей к функционалу их мобильных устройств, а также к самым необходимым в дороге приложениям и сервисам, чтобы им не приходилось отвлекаться на смартфон во время вождения. Наши клиенты получают удобный доступ ко всем функциям Waze, которыми они привыкли пользоваться, а возможность отображения данных о дорожной ситуации на большом сенсорном экране автомобиля обеспечивает дополнительный комфорт».
Чтобы использовать Waze в автомобилях Ford с системой SYNC AppLink, необходимы SYNC 3, iOS 11.3 и установленное на смартфоне приложение Waze.
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