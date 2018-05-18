Все автомобили Ford в России и мире получат навигацию Waze

Благодаря фирменной системе SYNC с технологией AppLink пользователи приложения смогут выводить актуальную информацию о дорожной ситуации и маршрутах непосредственно на 8-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы и управлять приложением с помощью голосовых команд — достаточно лишь подключить iPhone к USB-порту в автомобиле.

Приложение Waze собирает и обрабатывает данные от более чем 100 миллионов пользователей. Водителю нужно просто ввести пункт назначения и двигаться по маршруту, а навигация будет сообщать актуальную информацию другим пользователям. Любой водитель может самостоятельно предупреждать об изменениях дорожной обстановки, в том числе уведомлять сообщество пользователей о недавно произошедших авариях, опасных ситуациях на дороге или изменениях маршрута, и даже о стоимости топлива на заправках, расположенных на маршруте.

Дон Батлер, исполнительный директор подразделения подключенных автомобилей и сервисов компании Ford : «Мы стремимся максимально упростить доступ водителей к функционалу их мобильных устройств, а также к самым необходимым в дороге приложениям и сервисам, чтобы им не приходилось отвлекаться на смартфон во время вождения. Наши клиенты получают удобный доступ ко всем функциям Waze, которыми они привыкли пользоваться, а возможность отображения данных о дорожной ситуации на большом сенсорном экране автомобиля обеспечивает дополнительный комфорт».

Чтобы использовать Waze в автомобилях Ford с системой SYNC AppLink, необходимы SYNC 3, iOS 11.3 и установленное на смартфоне приложение Waze.