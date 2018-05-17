Ещё
ВТБ снизил ставки по автокредитам на Chevrolet NIVA, Lada и ГАЗ
Далее:
Читайте также:
Ещё

ВТБ снизил ставки по автокредитам на Chevrolet NIVA, Lada и ГАЗ 

Rambler News Service 1 час назад
ВТБ снизил ставки по программам автокредитования на новые автомобили Chevrolet NIVA, Lada и ГАЗ в среднем на 1,5 п.п., говорится в сообщении банка.
«ВТБ поменял ставки по партнерским программам автокредитования, снизив их в среднем на 1,5 п.п. Предложение распространяется на новые автомобили модельного ряда Chevrolet NIVA, Lada и ГАЗ», — указано в пресс-релизе.
Отмечается, что автомобиль Lada можно приобрести со ставкой от 13,1% годовых и со скидкой в размере 2 п.п. Chevrolet NIVA доступен по ставке от 14% годовых, автомобили ГАЗ — от 15,5%.
Максимальная сумма автокредитования ВТБ составляет 1,5 млн руб., указано в сообщении.
Rambler News Service: последние новости
Эксперты назвали самые популярные люксовые автомобили с пробегом в I квартале Toyota и Lexus отзовут в России 7,7 тыс. автомобилей из-за подушек и шторок безопасности Движение на трассе М-7 в Удмуртии перекрыто из-за пожара на артиллерийском складе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Ночные волки» опозорились на Крымском мосту586
«Все, нет моста»: самый опасный мост РФ разрушен166
Парочка полицейских расслабилась в служебном авто35
Пьяный водитель разоблачил «секретные технологии» ДПС7
«Ночных волков» накажут за конфуз на Крымском мосту158
Видео
02:10
«Все, нет моста»: самый опасный мост РФ разрушен
Автоновости Статьи
00:50
«Ночные волки» опозорились на Крымском мосту
Автоновости
21:03
«Ремень не видел»: нарушил ли Путин ПДД
Автоновости
03:04
Путин на Крымском мосту объявил о чуде
Автоновости ДТП
03:20
В ФСО объяснили, нарушил ли Путин ПДД
Автоновости
00:50
«Ночных волков» накажут за конфуз на Крымском мосту
Автоновости
04:17
Крымский мост поехал: байкеры, дипломаты и все-все-все
Бортжурнал
01:52
Пьяный водитель разоблачил «секретные технологии» ДПС
ДТП
03:20
Прояснилась ситуация с правами Путина
Автоновости Автоспорт
LIVE: Открытие Крымского моста
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение