ВТБ снизил ставки по автокредитам на Chevrolet NIVA, Lada и ГАЗ

ВТБ снизил ставки по программам автокредитования на новые автомобили Chevrolet NIVA, Lada и ГАЗ в среднем на 1,5 п.п., говорится в сообщении банка.

«ВТБ поменял ставки по партнерским программам автокредитования, снизив их в среднем на 1,5 п.п. Предложение распространяется на новые автомобили модельного ряда Chevrolet NIVA, Lada и ГАЗ», — указано в пресс-релизе.

Отмечается, что автомобиль Lada можно приобрести со ставкой от 13,1% годовых и со скидкой в размере 2 п.п. Chevrolet NIVA доступен по ставке от 14% годовых, автомобили ГАЗ — от 15,5%.

Максимальная сумма автокредитования ВТБ составляет 1,5 млн руб., указано в сообщении.