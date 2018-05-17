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На северо-востоке Москвы при столкновении грузовика и легковушки погиб человек
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На северо-востоке Москвы при столкновении грузовика и легковушки погиб человек 

Газета.Ru 12 минут назад
Фото: Газета.Ru
На северо-востоке столицы произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика, в результате которого погиб один человек. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, инцидент произошел примерно в 12.00 около МКАД на улице Осташковская, 28.
По последним данным ЦОДД, в настоящее время движение в районе восстановили.
Ранее сообщалось, что в результате ДТП с участием автобуса на юго-востоке Москвы, пострадали два человека. По данным агентства, водитель легкового автомобиля при совершении поворота не уступил дорогу городскому транспорту и допустил столкновение.
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