На северо-востоке Москвы при столкновении грузовика и легковушки погиб человек

На северо-востоке столицы произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика, в результате которого погиб один человек. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, инцидент произошел примерно в 12.00 около МКАД на улице Осташковская, 28.

По последним данным ЦОДД, в настоящее время движение в районе восстановили.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП с участием автобуса на юго-востоке Москвы, пострадали два человека. По данным агентства, водитель легкового автомобиля при совершении поворота не уступил дорогу городскому транспорту и допустил столкновение.