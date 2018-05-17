Пьяный водитель без прав спровоцировал погоню со стрельбой в Павловском районе

В минувший вторник, 15 мая, 59-летний мужчина пытался скрыться от сотрудников ДПС на отечественном автомобиле без госномеров.

На требование полицейских немедленно остановиться водитель не отреагировал и продолжил движение. Уходя от преследования, автомобилист создавал опасность для других участников дорожного движения. В связи с этим госавтоинспекторы были вынуждены применить табельное оружие.

Пули пробили оба задних колеса и одно переднее, после чего автомобиль съехал в кювет и застрял в ручье. Водителя задержали.

По словам очевидцев, мужчина был пьян. Полицейским он заявил, что выпил две бутылки пива, но проходить медицинское освидетельствование отказался.

Как выяснилось, гонщик был лишен права управления транспортным средством в 2016 году. Тогда причиной также стало пьяное вождение.

Напомним, зимой еще один пьяный лихач устроил гонки с полицией в Павловском районе.