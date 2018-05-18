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Российский автопром показал значительный рост за год
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Российский автопром показал значительный рост за год 

360tv.ru 15 минут назад
Фото: 360tv.ru
Производство легковых автомобилей в России за год выросло на 21,6 процента. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на материалы Федеральной службы государственной статистики России.
За первые четыре месяца 2018 года произведено 510 тысяч легковых машин. При этом показатель апреля относительно марта 2018 года вырос на 6 процентов.
Производство грузовых автомобилей в России за год показало рост 6,8 процентов.
А вот выпуск автобусов за четыре месяца, напротив, упал на 3,8 процента, до 7,2 тысяч единиц.
Основными производителями легковых машин в России являются ПАО «АвтоВАЗ, калининградский „Автотор“, ЗАО »Рено Россия». Специализируются на грузовом автотранспорте — ПАО «КАМАЗ» и группа «ГАЗ».
За первый квартал 2018 года объем вторичного рынка люксовых автомобилей в России составил 368 машин. Этот показатель на 13% выше результата за аналогичный период прошлого года.
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