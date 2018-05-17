Белки спрятали в машине 22 килограмма сосновых шишек

Американец Гейб Оури опубликовал в сети Facebook фотографию машины своего друга, которую белка использовала как хранилище для сосновых шишек. Всего в моторном отсеке их обнаружилось более 22 килограммов.

Житель Мичигана также оставил напоминание всем автовладельцам, чтобы в это время года они почаще заглядывали под капот, потому что «белки бывают очень коварными».

Весной прошлого года полиция округа Роанок, штат Виргиния, рассказала о необычном инциденте в одном из спальных районов города. Ночью в припаркованный кроссовер Honda Pilot забрался медвежонок, закрыл дверь и начал сигналить, разбудив владельца автомобиля.

А летом 2016-го две собаки, запертые в машине, привели автомобиль в движение и устроили ДТП: врезались в здание торгового центра.