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Белки спрятали в машине 22 килограмма сосновых шишек
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Белки спрятали в машине 22 килограмма сосновых шишек 

Motor.ru 33 минуты назад
Фото: Motor.ru
Американец Гейб Оури опубликовал в сети Facebook фотографию машины своего друга, которую белка использовала как хранилище для сосновых шишек. Всего в моторном отсеке их обнаружилось более 22 килограммов.
Житель Мичигана также оставил напоминание всем автовладельцам, чтобы в это время года они почаще заглядывали под капот, потому что «белки бывают очень коварными».
Весной прошлого года полиция округа Роанок, штат Виргиния, рассказала о необычном инциденте в одном из спальных районов города. Ночью в припаркованный кроссовер Honda Pilot забрался медвежонок, закрыл дверь и начал сигналить, разбудив владельца автомобиля.
А летом 2016-го две собаки, запертые в машине, привели автомобиль в движение и устроили ДТП: врезались в здание торгового центра.
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