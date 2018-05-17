Трое красноярцев пострадали в ДТП с участием иномарки и автобуса

В одном из районов Красноярска произошла авария. Столкнулись автобус и иномарка. Три человека пострадали. Об этом сообщил сайт телеканала «ТВК».

Инцидент произошел на улице Свердловская. По данным пресс-службы ГИБДД по Красноярскому краю, автобус, следующий по маршруту № 50, врезался в автомобиль Subaru , двигающийся в том же направлении.

На данный момент на месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции . Причины аварии выясняются.

Маршрутка и легковой автомобиль столкнулись на юге Москвы. Авария произошла на улице Ремизова около дома № 7.