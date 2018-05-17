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Трое красноярцев пострадали в ДТП с участием иномарки и автобуса
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Трое красноярцев пострадали в ДТП с участием иномарки и автобуса 

360tv.ru 1 час назад
В одном из районов Красноярска произошла авария. Столкнулись автобус и иномарка. Три человека пострадали. Об этом сообщил сайт телеканала «ТВК».
Инцидент произошел на улице Свердловская. По данным пресс-службы ГИБДД по Красноярскому краю, автобус, следующий по маршруту № 50, врезался в автомобиль Subaru, двигающийся в том же направлении.
На данный момент на месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции. Причины аварии выясняются.
Маршрутка и легковой автомобиль столкнулись на юге Москвы. Авария произошла на улице Ремизова около дома № 7.
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