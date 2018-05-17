Два дагестанца самостоятельно создали гоночный автомобиль (ВИДЕО)

Два дагестанца самостоятельно создали гоночный автомобиль (ВИДЕО) Уникальный автомобиль собрали два автолюбителя из Дагестана.

Машина, сконструированная Арифом Эмирбековым и Анваром Маршаевым получила название «Ситимонстр», собрали они ее из деталей нескольких автомобилей, в ней присутствуют элементы от Porshe Cayen и Mitsubishi Evo.

Разработчики машины планируют участвовать с «ситромонстром» в Time-attack — (чемпионат любительских автогонок).

Ариф Эмирбеков, поделился, что целью их проекта является стимулирование интереса молодых людей к сфере австоспорта.