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Два дагестанца самостоятельно создали гоночный автомобиль (ВИДЕО)
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Два дагестанца самостоятельно создали гоночный автомобиль (ВИДЕО) 

Mirmol.ru 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
Два дагестанца самостоятельно создали гоночный автомобиль (ВИДЕО) Уникальный автомобиль собрали два автолюбителя из Дагестана.
Машина, сконструированная Арифом Эмирбековым и Анваром Маршаевым получила название «Ситимонстр», собрали они ее из деталей нескольких автомобилей, в ней присутствуют элементы от Porshe Cayen и Mitsubishi Evo.
Разработчики машины планируют участвовать с «ситромонстром» в Time-attack — (чемпионат любительских автогонок).
Ариф Эмирбеков, поделился, что целью их проекта является стимулирование интереса молодых людей к сфере австоспорта.
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