BMW отзывает почти 400 тысяч своих автомобилей в Великобритании

По информации издания BBC, компания BMW отзывает в Великобритании порядка 390 тысяч своих автомобилей.

Причиной отзыва названы критические неполадки в электрике автомобилей, обнаруженных в ходе проверок.

Под сервисную кампанию попали модели 1-Series и 3-Series, Z4 и X1, выпущенные в период с марта 2007 по август 2011 года. В качестве последствий найденных дефектов в данных автомобилях британские журналисты называют внезапное отключение их двигателей, связанное с перегоранием провода, идущего от аккумулятора к коробке предохранителя. В итоге эта неисправность вызывает остановку машины.