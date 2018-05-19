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BMW отзывает почти 400 тысяч своих автомобилей в Великобритании
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BMW отзывает почти 400 тысяч своих автомобилей в Великобритании 

Daily-Motor 1 час назад
Фото: Daily-Motor
По информации издания BBC, компания BMW отзывает в Великобритании порядка 390 тысяч своих автомобилей.
Причиной отзыва названы критические неполадки в электрике автомобилей, обнаруженных в ходе проверок.
Под сервисную кампанию попали модели 1-Series и 3-Series, Z4 и X1, выпущенные в период с марта 2007 по август 2011 года. В качестве последствий найденных дефектов в данных автомобилях британские журналисты называют внезапное отключение их двигателей, связанное с перегоранием провода, идущего от аккумулятора к коробке предохранителя. В итоге эта неисправность вызывает остановку машины.
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