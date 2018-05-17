В Словакии машина скорой помощи столкнулась с легковушкой

ПРАГА, 17 мая — РИА Новости . Машина «Скорой помощи» столкнулась с легковушкой в четверг в районе города Жилина на северо-западе Словакии, при этом 8 человек получили ранения, из них 2 — тяжелые, сообщила журналистам представитель полиции Яна Балогова.

"Авария произошла в результате выезда водителя легкового автомобиля Dacie Dokker на встречную полосу и последующего его столкновения с машиной «Скорой помощи», в которой находились 6 человек. Помимо водителя, в легковушке находился 1 пассажир. В результате 8 человек получили ранения, из них 2 — тяжелые, все они с помощью вертолета и других прибывших машин с медиками доставлены в больницы ближайших городов", — сказала Балогова, выступление которой транслировали сетевые телеканалы.

После столкновения машина «Скорой помощи» вылетела в кювет. Тяжелые ранения получили 2 женщины пожилого возраста, находившиеся в качестве пациентов в медицинском автомобиле, добавила Балогова.

Полиция приступила к расследованию инцидента.