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В Словакии машина скорой помощи столкнулась с легковушкой
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В Словакии машина скорой помощи столкнулась с легковушкой 

РИА Новости 59 минут назад
ПРАГА, 17 мая — РИА Новости. Машина «Скорой помощи» столкнулась с легковушкой в четверг в районе города Жилина на северо-западе Словакии, при этом 8 человек получили ранения, из них 2 — тяжелые, сообщила журналистам представитель полиции Яна Балогова.
"Авария произошла в результате выезда водителя легкового автомобиля Dacie Dokker на встречную полосу и последующего его столкновения с машиной «Скорой помощи», в которой находились 6 человек. Помимо водителя, в легковушке находился 1 пассажир. В результате 8 человек получили ранения, из них 2 — тяжелые, все они с помощью вертолета и других прибывших машин с медиками доставлены в больницы ближайших городов", — сказала Балогова, выступление которой транслировали сетевые телеканалы.
После столкновения машина «Скорой помощи» вылетела в кювет. Тяжелые ранения получили 2 женщины пожилого возраста, находившиеся в качестве пациентов в медицинском автомобиле, добавила Балогова.
Полиция приступила к расследованию инцидента.
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