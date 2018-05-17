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Новый будет лучше! Для ценителей больших автомобилей Volkswagen
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Новый будет лучше! Для ценителей больших автомобилей Volkswagen 

Wroom.ru 24 минуты назад
Фото: Wroom.ru
Ваш новый большой автомобиль стал ещё ближе! До 31 мая 2018 года сдайте ваш старый автомобиль в trade-in* и получите премию на покупку нового Volkswagen Amarok, Transporter, Caravelle, Multivan или Crafter.
В зачёт по системе trade-in принимаются автомобили любых типов кузовов и любых марок, согласно общим условиям программы.
Больше обновка — больше преимущество по trade-in!
Звоните! +74957304447
Всегда ваш, АВИЛОН Volkswagen!
Будем рады видеть вас ежедневно по адресу:
Волгоградский пр. 41, к.2  www.commercial.avilon-vw.ru  * Трейд-ин. Выгода предоставляется при покупке нового автомобиля Volkswagen модели Transporter, Caravelle, California, Amarok с МКП (модельный год 2017), Crafter у официального дилера в период с 1 по 31 мая 2018 года со сдачей в зачет стоимости нового автомобиля прежнего автомобиля. Подробности у официальных дилеров Volkswagen. Предложение ограничено.
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