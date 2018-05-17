Новый будет лучше! Для ценителей больших автомобилей Volkswagen

Ваш новый большой автомобиль стал ещё ближе! До 31 мая 2018 года сдайте ваш старый автомобиль в trade-in* и получите премию на покупку нового Volkswagen Amarok , Transporter, Caravelle, Multivan или Crafter.

В зачёт по системе trade-in принимаются автомобили любых типов кузовов и любых марок, согласно общим условиям программы.

Больше обновка — больше преимущество по trade-in!

Звоните! +74957304447

Будем рады видеть вас ежедневно по адресу:

Волгоградский пр. 41, к.2 www.commercial.avilon-vw.ru * Трейд-ин. Выгода предоставляется при покупке нового автомобиля Volkswagen модели Transporter, Caravelle, California, Amarok с МКП (модельный год 2017), Crafter у официального дилера в период с 1 по 31 мая 2018 года со сдачей в зачет стоимости нового автомобиля прежнего автомобиля. Подробности у официальных дилеров Volkswagen. Предложение ограничено.