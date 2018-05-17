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Голосовали рублем: россияне купили 311588 автомобилей Lada
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Голосовали рублем: россияне купили 311588 автомобилей Lada 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В 2017 году концерн АВТОВАЗ заработал 225,6 миллиарда рублей. Об этом сообщили представители холдинга во время общего годового собрания акционеров волжского автогиганта.
— Россияне купили 311588 автомобилей, — пояснили в пресс-службе АВТОВАЗа. — Это на 17% больше, чем в 2016 году.
По словам представителей концерна, большую часть денег им принесли не только старые модели Lada, но и автомобили нового поколения — Vesta SW, SW Cross и Xray.
При этом в первые четыре месяца этого года жители России приобрели 109826 машин. На первом месте в народном рейтинге популярности оказалась Lada Vesta (7786 машин), на втором — Lada Xray (4309 автомобилей). Замыкает тройку лидеров Lada Largus с показателем 4116 машин.
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