Голосовали рублем: россияне купили 311588 автомобилей Lada

В 2017 году концерн АВТОВАЗ заработал 225,6 миллиарда рублей. Об этом сообщили представители холдинга во время общего годового собрания акционеров волжского автогиганта.

— Россияне купили 311588 автомобилей, — пояснили в пресс-службе АВТОВАЗа. — Это на 17% больше, чем в 2016 году.