В Челябинске мотоциклист врезался в легковушку 

Сегодня, 22 мая, в Челябинске возле дома 28 по Комсомольскому проспекту 27-летний водитель управляя мотоциклом Хонда совершил столкновение с движущимся впереди попутно автомобилем ВАЗ под управлением водитель 1998 г.р.
«В результате ДТП водитель мотоцикла получил телесные повреждения», — сообщили в УГИБДД УМВД России по Челябинской области.
В Челябинске, по статистике ГИБДД, за апрель месяц произошло 109 дорожно-транспортных происшествий, в которых 5 человек погибло, 136 получили травмы различной степени тяжести.
Фото УГИБДД УМВД России по Челябинской области.