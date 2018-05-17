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Госпрограммы поддержки увеличили популярность Mitsubishi Outlander в России
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Госпрограммы поддержки увеличили популярность Mitsubishi Outlander в России 

360tv.ru 1 час назад
Аналитическое агентство «Автостат» провело исследование автомобильного рынка и выяснило, что в 2018 году россияне купили 13 тысяч кроссоверов Mitsubishi Outlander. Об этом сообщило ИА Nation News.
Только в апреле 2018 года около 60% японских автомобилей россияне приобрели в кредит. За прошедший период дилерские центры продали 1543 кроссовера Mitsubishi Outlander по госпрограммам «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль».
Немецкий концерн приостановил производство седана Volkswagen Jetta, который собирали на площадке нижегородского Горьковского автозавода. Компания заявила, что готовится к выпуску следующего поколения этой модели.
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