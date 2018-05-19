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Свыше 2000 внедорожников Mitsubishi Outlander было реализовано по госпрограммам в 2018 году
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Свыше 2000 внедорожников Mitsubishi Outlander было реализовано по госпрограммам в 2018 году 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Согласно имеющимся данным, в течении четырех месяцев текущего года российские автолюбители приобрели 2019 автомобилей Mitsubishi Outlander по государственной программе стимулирования «Первый и семейный автомобиль».
Финансовыми операциями при заключении договора на автокредит занимался АО МС Банк Рус.
Всего кредитных договоров на покупку автомобиля обсуждаемой автомодели было составлено свыше 50% от всех подобных операций банка.
Как уже сообщалось ранее, госпрограммы рассчитаны на молодые семьи с малолетними детьми, а также для автовладельцев, которые покупают машину впервые.
Участники программы могут получить скидку до 25% на автомобиль, стоимость которого не превышает 1450000 российских рублей.
Данные выгодные предложения возможно использовать в сумме с собственными предложениями от автокомпании Mitsubishi «4,9% на 3 года» для автомодели Outlander.
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