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11 системами безопасности будут оснащены все автомобили после 2021 года
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11 системами безопасности будут оснащены все автомобили после 2021 года 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Уже в 2021 году Еврокомиссия запустит 11 обязательных систем безопасности, которыми будут оснащены все автомобили будущего.
Системы будут создаваться с функциями тотального контроля над ситуацией на дороге в целом, а также и за состояние водителя.
Как рассказывает британский еженедельник AutoExpress, то достоинств у систем огромное количество. Ведь благодаря им будет спасено более 8 тысяч жизней, и предотвращено более 40 тысяч случаев ДТП при которых пассажиры получают серьёзные травмы.
Система охватит процесс отслеживания торможения автомобиля, предупреждать о препятствиях в ближайшем радиусе. Также разработчики говорят о том, что скорее всего автомобили будут оснащены функцией «черного ящика», благодаря которому все данные об аварии будут записываться.
Если водитель не замечает препятствий, система включит «экстренное торможение».
450 миллионов евро выделено странам Евросоюза на разработку данной программы.
Как стало известно ранее, Америка уже установила запрет на автомобили, которые не оснащены камерами заднего вида.
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