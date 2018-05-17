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Евросоюз сделает дорогую безопасность обязательной
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Евросоюз сделает дорогую безопасность обязательной 

Quto.ru 48 минут назад
Фото: Quto.ru
Европейская комиссия планирует через три года сделать обязательными для всех новых автомобилей большинство передовых функций безопасности. Такие функции, как контроль рядности движения, камера заднего вида и даже система распознавания усталости водителя могут стать обязательными к 2021 году.
Всего же систем насчитывается 11 и с их помощью Еврокомиссия надеется спасти 7 300 жизней и помочь людям избежать 38 900 тяжелых травм в период с 2020 по 2030 год.
Система автоматического экстренного торможения, которая срабатывает, если водитель не снижает скорость автомобиля самостоятельно, по оценке комиссии, может снизить на 38% количество аварий, когда один автомобиль таранит впереди идущий.
Отметим, что камеры заднего вида совсем недавно стали обязательными на всех новых автомобилях в США. Весьма дорогая функция адаптивного круиз-контроля также может стать обязательной с 2021 года. Причем в простых версиях она представляет собой довольно простое оборудование, но в более продвинутых вариантах предусматривает камеру для распознавания дорожных знаков.
Нововведения коснутся не только легкового транспорта. Грузовые автомобили тоже могут оснащать системами распознавания пешеходов и велосипедистов по умолчанию. Читайте статью на QutoЧитайте также:BMW представит самый прогрессивный электрокарНеизвестный производитель выпустит 8 млн беспилотников Внешность обновлённого Kia Sportage полностью рассекречена
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