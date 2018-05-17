Евросоюз сделает дорогую безопасность обязательной

Европейская комиссия планирует через три года сделать обязательными для всех новых автомобилей большинство передовых функций безопасности. Такие функции, как контроль рядности движения, камера заднего вида и даже система распознавания усталости водителя могут стать обязательными к 2021 году.

Всего же систем насчитывается 11 и с их помощью Еврокомиссия надеется спасти 7 300 жизней и помочь людям избежать 38 900 тяжелых травм в период с 2020 по 2030 год.

Система автоматического экстренного торможения, которая срабатывает, если водитель не снижает скорость автомобиля самостоятельно, по оценке комиссии, может снизить на 38% количество аварий, когда один автомобиль таранит впереди идущий.

Отметим, что камеры заднего вида совсем недавно стали обязательными на всех новых автомобилях в США. Весьма дорогая функция адаптивного круиз-контроля также может стать обязательной с 2021 года. Причем в простых версиях она представляет собой довольно простое оборудование, но в более продвинутых вариантах предусматривает камеру для распознавания дорожных знаков.