В Новосибирске ищут водителя, который сбил девочку на пешеходном переходе

Инспекторы ГИБДД разыскивают водителя, который сегодня в 17:57 сбил на пешеходном переходе восьмилетнюю девочку.

ДТП случилось возле дома № 111 по улице Кубовой в Заельцовском районе Новосибирска. Водитель автомобиля скрылся с места аварии.

«Неустановленный водитель на неустановленном автомобиле следовал по улице Кубовая со стороны Петрозаводской в сторону Краснояровского шоссе. У дома № 111 по улице Кубовой совершил наезд на пешехода в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. С места ДТП скрылся.

Информация от свидетелей», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирской области Константин Шкабарня.

Ребёнка на скорой помощи увезли в больницу. Насколько серьёзные она получила травмы, неизвестно.

«Водитель скрылся в направлении Краснояровского шоссе. Сейчас сотрудники ГИБДД ориентированы на поиск водителя, проверяют близлежащие камеры наблюдения. [Автомобиль] имеет характерные повреждения передней части: вмятина, может быть, разбита фара или лобовое стекло, зеркало. То есть характерные повреждения при наезде на пешехода», — добавил Константин Шкабарня.

ГИБДД обращаются за помощью к очевидцам, которые могли видеть похожий автомобиль, и просят сообщать информацию на телефоны дежурной части: 002 либо (383) 232-23-35, 232-13-00.

Напомним, 15 мая за один день двое детей пострадали в ДТП в Первомайском и Калининском районах Новосибирска.