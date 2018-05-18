Правозащитники сообщили о пропаже личных вещей главы чеченского «Мемориала» Оюба Титиева после задержания

Правозащитный центр «Мемориал» сообщил о пропаже личных вещей и повреждениях автомобиля главы регионального отделения организации в Чечне

Оюба Титиева, задержанного в начале января, а затем и арестованного по обвинению в незаконном обороте наркотиков.

Как говорится на официальном

сайте

"Мемориала", в минувшую среду, 16 мая, Титиев вместе с адвокатами Петром Заикиным Мариной Дубровиной изучал материалы уголовного дела и осматривал приобщенные вещественные доказательства.

В частности, они увидели, что ручка и замок водительской двери автомобиля Титиева, изъятого и опечатанного 9 января, повреждены. «Приборная панель выглядела так, будто ее вскрывали», — подчеркнули в «Мемориале».

По словам Титиева, в месте вскрытия ранее было установлено дорогостоящее оборудование для отслеживания маршрута и установления местонахождения машины, однако теперь оно пропало вместе с видеорегистратором.

Кроме того, знакомясь с вещдоками, Титиев и его адвокаты не обнаружили изъятый травматический пистолет ТТ с двумя магазинами и двенадцатью патронами, разрешение на ношение оружия, три мобильных телефона, планшет, бумаги с записями и другие личные вещи.