Ещё
Правозащитники сообщили о пропаже личных вещей главы чеченского «Мемориала» Оюба Титиева после задержания
Далее:
Читайте также:
Ещё

Правозащитники сообщили о пропаже личных вещей главы чеченского «Мемориала» Оюба Титиева после задержания 

Newsru.com 1 час назад
Фото: Newsru.com
Правозащитный центр «Мемориал» сообщил о пропаже личных вещей и повреждениях автомобиля главы регионального отделения организации в Чечне
Оюба Титиева, задержанного в начале января, а затем и арестованного по обвинению в незаконном обороте наркотиков.
Как говорится на официальном
сайте
"Мемориала", в минувшую среду, 16 мая, Титиев вместе с адвокатами Петром Заикиным и Мариной Дубровиной изучал материалы уголовного дела и осматривал приобщенные вещественные доказательства.
В частности, они увидели, что ручка и замок водительской двери автомобиля Титиева, изъятого и опечатанного 9 января, повреждены. «Приборная панель выглядела так, будто ее вскрывали», — подчеркнули в «Мемориале».
По словам Титиева, в месте вскрытия ранее было установлено дорогостоящее оборудование для отслеживания маршрута и установления местонахождения машины, однако теперь оно пропало вместе с видеорегистратором.
Кроме того, знакомясь с вещдоками, Титиев и его адвокаты не обнаружили изъятый травматический пистолет ТТ с двумя магазинами и двенадцатью патронами, разрешение на ношение оружия, три мобильных телефона, планшет, бумаги с записями и другие личные вещи.
Newsru.com: последние новости
В Волгограде из-за кортежа спикера Совфеда Валентины Матвиенко задержали проезд скорой (ВИДЕО) Пострадавших в ДТП в Крыму детей госпитализировали в реанимацию В ЕС открытие Крымского моста назвали частью "принудительной интеграции Крыма"
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Открытие Крымского моста привело к сокращениям29
«Ночные волки» опозорились на Крымском мосту617
Парочка полицейских расслабилась в служебном авто37
«Все, нет моста»: самый опасный мост РФ разрушен173
«Ночных волков» накажут за конфуз на Крымском мосту167
Видео
02:10
«Все, нет моста»: самый опасный мост РФ разрушен
Автоновости Статьи
00:50
«Ночные волки» опозорились на Крымском мосту
Автоновости
21:03
«Ремень не видел»: нарушил ли Путин ПДД
Автоновости
03:04
Путин на Крымском мосту объявил о чуде
Автоновости ДТП
03:20
В ФСО объяснили, нарушил ли Путин ПДД
Автоновости
00:50
«Ночных волков» накажут за конфуз на Крымском мосту
Автоновости
00:33
Крымский мост «открыл» кот
Автоновости
04:17
Крымский мост поехал: байкеры, дипломаты и все-все-все
Бортжурнал
01:52
Пьяный водитель разоблачил «секретные технологии» ДПС
ДТП
03:20
Прояснилась ситуация с правами Путина
Автоновости Автоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение