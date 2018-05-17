Неизвестные отобрали сумку у водителя на ТТК

Размер материального ущерба уточняется.

Неизвестные похитили сумку у водителя Chevrolet , разбив стекло автомобиля. Инцидент произошел на Третьем транспортном кольце в Москве.

— Вечером в четверг в районе Остаповской улицы на Третьем транспортном кольце несколько человек вышли из автомобиля BMW , разбили стекло в машине Chevrolet и забрали принадлежащую водителю сумку, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

В ведомстве добавили, что после этого неизвестные скрылись. Полиция ввела план «Перехват» для розыска злоумышленников. Размер материального ущерба уточняется, передает ТАСС

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