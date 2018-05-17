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Неизвестные отобрали сумку у водителя на ТТК
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Неизвестные отобрали сумку у водителя на ТТК 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Размер материального ущерба уточняется.
Неизвестные похитили сумку у водителя Chevrolet, разбив стекло автомобиля. Инцидент произошел на Третьем транспортном кольце в Москве.
— Вечером в четверг в районе Остаповской улицы на Третьем транспортном кольце несколько человек вышли из автомобиля BMW, разбили стекло в машине Chevrolet и забрали принадлежащую водителю сумку, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
В ведомстве добавили, что после этого неизвестные скрылись. Полиция ввела план «Перехват» для розыска злоумышленников. Размер материального ущерба уточняется, передает ТАСС.
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