Ещё
Водителя ограбили на 10 млн рублей в пробке на московском ТТК
Далее:
Читайте также:
Ещё

Водителя ограбили на 10 млн рублей в пробке на московском ТТК 

360tv.ru 24 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
На автомобильной развязке московского третьего транспортного кольца четверо неизвестных разбили стекло у стоящего в заторе автомобиля Chevrolet Cruze. Все случилось 17 мая в 17:15 на Остаповском проезде около второго строения дома №4. У водителя похитили документы и крупную сумму денег. Об этом сообщила пресс‐служба столичного ГУ МВД России.
Преступники угрожали владельцу иномарки пистолетом и украли у него рюкзак, в котором находились документы и 156 898 долларов. После этого они скрылись на темном BMW в неизвестном направлении. Материальный ущерб водителя составил 9 775 263 рублей.
В Москве на территориях Центрального, Восточного, Юго-Восточного и Южного административных округов был объявлен план «Перехват». По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».
360tv.ru: последние новости
Появились фото и видео с места ДТП в Башкрии, где погибли 6 человек Пешеход погиб под колесами автомобиля на МКАД Мотоциклист погиб при столкновении с «КамАЗом» в Приморье
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Хирург прокомментировал «позор» на Крымском мосту130
«Ночные волки» опозорились на Крымском мосту619
Парочка полицейских расслабилась в служебном авто37
«Все, нет моста»: самый опасный мост РФ разрушен176
«Ночных волков» накажут за конфуз на Крымском мосту176
Видео
02:10
«Все, нет моста»: самый опасный мост РФ разрушен
Автоновости Статьи
00:50
«Ночные волки» опозорились на Крымском мосту
Автоновости
21:03
«Ремень не видел»: нарушил ли Путин ПДД
Автоновости
03:04
Путин на Крымском мосту объявил о чуде
Автоновости ДТП
03:20
В ФСО объяснили, нарушил ли Путин ПДД
Автоновости
00:50
«Ночных волков» накажут за конфуз на Крымском мосту
Автоновости
00:50
Хирург прокомментировал «позор» на Крымском мосту
Автоновости
00:33
Крымский мост «открыл» кот
Автоновости
04:17
Крымский мост поехал: байкеры, дипломаты и все-все-все
Бортжурнал
01:52
Пьяный водитель разоблачил «секретные технологии» ДПС
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение