Водителя ограбили на 10 млн рублей в пробке на московском ТТК

На автомобильной развязке московского третьего транспортного кольца четверо неизвестных разбили стекло у стоящего в заторе автомобиля Chevrolet Cruze. Все случилось 17 мая в 17:15 на Остаповском проезде около второго строения дома №4. У водителя похитили документы и крупную сумму денег. Об этом сообщила пресс‐служба столичного ГУ МВД России. Преступники угрожали владельцу иномарки пистолетом и украли у него рюкзак, в котором находились документы и 156 898 долларов. После этого они скрылись на темном BMW в неизвестном направлении. Материальный ущерб водителя составил 9 775 263 рублей. В Москве на территориях Центрального, Восточного, Юго-Восточного и Южного административных округов был объявлен план «Перехват». По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».