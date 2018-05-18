Под Краснодаром «Рено» столкнулся с полицейским автомобилем

В районе станицы Старокорсунской 17 мая в 16.45 произошло ДТП. По дороге Краснодар-Кропоткин ехал служебный автомобиль ДПС . Выехавший на 16 км трассы на встречную полосу « Рено » врезался в него. Водителем иномарки была женщина.

От удара полицейская машина вылетела на обочину. При столкновении пострадал сотрудник полиции, его доставили в больницу.

Виновница ДТП утверждает, что она выехала на встречную полосу вынужденно, чтобы избежать столкновения с автомобилем, который двигался по второстепенной дороги.

Обстоятельства аварии проверяются, сообщили в УМВД РФ по Краснодару.