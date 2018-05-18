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Под Краснодаром «Рено» столкнулся с полицейским автомобилем
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Под Краснодаром «Рено» столкнулся с полицейским автомобилем 

АиФ — Юг 2 часа назад
Фото: АиФ – Юг
В районе станицы Старокорсунской 17 мая в 16.45 произошло ДТП. По дороге Краснодар-Кропоткин ехал служебный автомобиль ДПС. Выехавший на 16 км трассы на встречную полосу «Рено» врезался в него. Водителем иномарки была женщина.
От удара полицейская машина вылетела на обочину. При столкновении пострадал сотрудник полиции, его доставили в больницу.
Виновница ДТП утверждает, что она выехала на встречную полосу вынужденно, чтобы избежать столкновения с автомобилем, который двигался по второстепенной дороги.
Обстоятельства аварии проверяются, сообщили в УМВД РФ по Краснодару.
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