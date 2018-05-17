Иномарка выехала на встречку и влетела в авто ДПС под Краснодаром

Женщина, которая ехала за рулем Renault , выехала на встречку и влетела в служебный автомобиль ДПС на 16 километре автотрассы Краснодар‐Кропоткин. Об этом рассказал сайт газеты «Кубанские новости» со ссылкой на официального представителя УМВД РФ по городу Краснодару Артема Коноваленко

После столкновения полицейская машина вылетела на обочину. Сотрудник полиции получил травмы, его доставили в больницу.

Как сообщается, виновница дорожно-транспортного происшествия оказалась на встречной полосе только потому, что водитель транспортного средства, выезжавшего со второстепенной дороги, не соблюдал правила ПДД.

Полиция в настоящее время проверяет полученные сведения.

Грузовик протаранил два автомобиля дорожных служб на виадуке в Краснодарском крае. Четырех человек, которые занимались ремонтом дорожного полотна, доставили в больницу.