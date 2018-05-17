Водитель внедорожника сбил насмерть женщину на северо-западе Москвы и скрылся

Водитель белого внедорожника в столичном районе Северное Тушино сбил насмерть женщину и скрылся с места ДТП. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в столичном управлении ГИБДД.

«На пересечении ул. Туристская и бульвара Яна Райниса произошло ДТП с участием пешехода. Водитель белого внедорожника сбил женщину и скрылся с места аварии. Женщина скончалась после полученных травм», — сказала собеседница агентства, добавив, что в городе объявлен план «Перехват» для поиска нарушителя.