Водитель автомобиля сбил пешехода на регулируемом переходе на Алтуфьевском шоссе и скрылся

На Алтуфьевском шоссе водитель автомобиля сбил человека, переходившего дорогу по регулируемому пешеходному переходу, и скрылся с места ДТП. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в столичном управлении ГИБДД.

«По предварительной информации, в районе д. 12 по Алтуфьевскому шоссе водитель автомобиля сбил человека на регулируемом пешеходном переходе. Пешеход получил незначительные травмы. Водитель с места аварии скрылся», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что для поиска и задержания нарушителя в городе введен план «Перехват».