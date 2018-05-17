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Водитель автомобиля сбил пешехода на регулируемом переходе на Алтуфьевском шоссе и скрылся
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Водитель автомобиля сбил пешехода на регулируемом переходе на Алтуфьевском шоссе и скрылся 

Агентство «Москва» 21 минуту назад
На Алтуфьевском шоссе водитель автомобиля сбил человека, переходившего дорогу по регулируемому пешеходному переходу, и скрылся с места ДТП. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в столичном управлении ГИБДД.
«По предварительной информации, в районе д. 12 по Алтуфьевскому шоссе водитель автомобиля сбил человека на регулируемом пешеходном переходе. Пешеход получил незначительные травмы. Водитель с места аварии скрылся», — сказала собеседница агентства.
Она добавила, что для поиска и задержания нарушителя в городе введен план «Перехват».
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