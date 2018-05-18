BMW представил прообраз своего электромобиля 

Пока имеется только тизерное изображение той машины от BMW, которую планируется запустить в 2021 году.
Пока на суд публики представлена так называемая концепция Vision Vehicle. Это прообраз того электрокара, который BMW планирует выпустить в 2021 году.
По внешнему исполнению, судя по рисунку, это должен быть внедорожник. Об этом свидетельствуют крыша, колесные арки и задняя часть кузова.
Может быть, по формату новый электромобиль будет напоминать X5. При этом в салон рассчитан на 5 мест, включая водителя и пассажиров.
Для своего электромобиля BMW просчитывает несколько вариантов силовой установки. В их число входят двигатели с мощностью от 134 до 443 лошадиных сил.
По инженерным расчетам, в зависимости от конструкции электродвигателя, автомобиль сможет проехать без зарядки от 450 до 700 километров. К этому добавится и разрабатываемая сейчас система автономного вождения.