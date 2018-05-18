Ещё
BMW представил прообраз своего электромобиля
Далее:
Читайте также:
Ещё

BMW представил прообраз своего электромобиля 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Пока имеется только тизерное изображение той машины от BMW, которую планируется запустить в 2021 году.
Пока на суд публики представлена так называемая концепция Vision Vehicle. Это прообраз того электрокара, который BMW планирует выпустить в 2021 году.
По внешнему исполнению, судя по рисунку, это должен быть внедорожник. Об этом свидетельствуют крыша, колесные арки и задняя часть кузова.
Может быть, по формату новый электромобиль будет напоминать X5. При этом в салон рассчитан на 5 мест, включая водителя и пассажиров.
Для своего электромобиля BMW просчитывает несколько вариантов силовой установки. В их число входят двигатели с мощностью от 134 до 443 лошадиных сил.
По инженерным расчетам, в зависимости от конструкции электродвигателя, автомобиль сможет проехать без зарядки от 450 до 700 километров. К этому добавится и разрабатываемая сейчас система автономного вождения.
Car.ru: последние новости
McLaren 720S разбился в пустыне Невада Агентством "АВТОСТАТ" составлен список самых продаваемых универсалов Минпромторг завершил сразу две программы льготного автокредитования
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Хирург прокомментировал «позор» на Крымском мосту4
«Ночные волки» опозорились на Крымском мосту617
Парочка полицейских расслабилась в служебном авто37
«Все, нет моста»: самый опасный мост РФ разрушен175
«Ночных волков» накажут за конфуз на Крымском мосту167
Видео
02:10
«Все, нет моста»: самый опасный мост РФ разрушен
Автоновости Статьи
00:50
«Ночные волки» опозорились на Крымском мосту
Автоновости
21:03
«Ремень не видел»: нарушил ли Путин ПДД
Автоновости
03:04
Путин на Крымском мосту объявил о чуде
Автоновости ДТП
03:20
В ФСО объяснили, нарушил ли Путин ПДД
Автоновости
00:50
«Ночных волков» накажут за конфуз на Крымском мосту
Автоновости
00:33
Крымский мост «открыл» кот
Автоновости
04:17
Крымский мост поехал: байкеры, дипломаты и все-все-все
Бортжурнал
01:52
Пьяный водитель разоблачил «секретные технологии» ДПС
ДТП
03:20
Прояснилась ситуация с правами Путина
Автоновости Автоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение