Пешеход погиб под колесами автомобиля на МКАД 

На МКАД насмерть сбили пешехода, переходившего трассу, сообщили в пресс‐службе управления ГИБДД по Москве.
«В 05:45 в районе четвертого километра внутреннего кольца МКАД совершен наезд на пешехода», — уточнили в ведомстве.
От полученных травм он скончался. Подробностей аварии, в том числе причина, по которой жертва аварии оказалась на оживленной дороге, не приводится.
После ДТП на МКАД образовалась серьезная пробка. Обстоятельства случившегося уточняются.
Накануне на северо-западе Москвы водитель внедорожника насмерть сбил женщину. Находившийся за рулем Toyota Land Cruiser мужчина с места происшествия скрылся. «360» опубликовал кадры с места аварии.