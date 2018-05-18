Пешеход погиб под колесами автомобиля на МКАД

На МКАД насмерть сбили пешехода, переходившего трассу, сообщили в пресс‐службе управления ГИБДД по Москве.

«В 05:45 в районе четвертого километра внутреннего кольца МКАД совершен наезд на пешехода», — уточнили в ведомстве.

От полученных травм он скончался. Подробностей аварии, в том числе причина, по которой жертва аварии оказалась на оживленной дороге, не приводится.

После ДТП на МКАД образовалась серьезная пробка. Обстоятельства случившегося уточняются.