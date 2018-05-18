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Пешеход погиб под колесами автомобиля на МКАД
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Пешеход погиб под колесами автомобиля на МКАД 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
На МКАД насмерть сбили пешехода, переходившего трассу, сообщили в пресс‐службе управления ГИБДД по Москве.
«В 05:45 в районе четвертого километра внутреннего кольца МКАД совершен наезд на пешехода», — уточнили в ведомстве.
От полученных травм он скончался. Подробностей аварии, в том числе причина, по которой жертва аварии оказалась на оживленной дороге, не приводится.
После ДТП на МКАД образовалась серьезная пробка. Обстоятельства случившегося уточняются.
Накануне на северо-западе Москвы водитель внедорожника насмерть сбил женщину. Находившийся за рулем Toyota Land Cruiser мужчина с места происшествия скрылся. «360» опубликовал кадры с места аварии.
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