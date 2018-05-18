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Госавтоинспекторы проверят водителей на «градусы»
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Госавтоинспекторы проверят водителей на «градусы» 

ИА Север-Пресс 2 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
С сегодняшнего дня ямальские водители будут находиться под пристальным вниманием сотрудников госавтоинспекции.
Это связано со статистикой дорожных происшествий, которая показывает, что управление транспортом в нетрезвом состоянии остается одной из главных причин ДТП с тяжелыми последствиями, — сообщает госавтоинспекция ЯНАО.
Только с начала года на ямальских дорогах по вине нетрезвых водителей произошло 80 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 3 человека погибли и 16 получили травмы различной степени тяжести.
При этом нетрезвых водителей не останавливает ни лишение водительских прав, ни штраф, ни даже уголовная ответственность за повторное нетрезвое вождение.
Для разрешения конфликтных ситуаций во время составления административных материалов, а также для предупреждения коррупционной составляющей как в действиях сотрудников полиции, так и участников дорожного движения во всех автомобилях дорожно-патрульной службы установлены видеорегистраторы. Кроме того, любой гражданин при контакте с сотрудниками ГИБДД может вести аудио— или видеозапись.
Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения с пониманием отнестись к проверкам и не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем. Своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно и, возможно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии.
Профилактическое мероприятие продлится до 20 мая.
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